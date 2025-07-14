Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Gölyanı Yaylası'nı turizme kazandırma çalışmaları

        İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yeni turizm destinasyonlarına yönelik yaptıkları çalışmaları Gölyanı yaylasında da sürdürdüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölyanı Yaylası'nı turizme kazandırma çalışmaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yeni turizm destinasyonlarına yönelik yaptıkları çalışmaları Gölyanı yaylasında da sürdürdüklerini belirtti.

        Şahin, AA muhabirine, kentte yöre mimarisine özgü yapıları, doğal gölü, ormanlarıyla ilgi çeken ve "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yaylanın huzur bulmak isteyenler için önemli bir yer olduğunu ifade etti.

        Kentte yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması çalışmalarından birisinin de yaylada uygulandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

        "İl Özel idaresi olarak yapmış olduğumuz programlı çalışmalarımız vardı. Bunlardan birisi de gölün yeniden canlandırılması. Gölün yeniden canlandırılmasına başladık. Bölgede Çat deremiz var. 4,2 kilometre uzaklıktaki dereyi göle bağladık. Yeniden gölümüz aynı kart postallardaki görünümüne kavuşturuyoruz."

        Buradaki gölün temizleneceğini de dile getiren Şahin, "Yaylamızın yol ve ulaşımla ilgili eksikleri vardı. Biz projelerle öncelikle burada alt yapı çalışmaları gerçekleştirdik. DOKAP destekli yollarımız tamamlandı. Yine üst yapı sorunlarını da çözüyoruz. Ulaşım ve alt yapı çalışmaları tamamlanmasıyla gelecek yıl Gölyanı eski güzelliğine, görünümüne kavuşacak. " diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği düzenlendi
        Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği düzenlendi
        Karagöl Dağları'nda "Doğa Sporları Şenliği" düzenlendi
        Karagöl Dağları'nda "Doğa Sporları Şenliği" düzenlendi
        Giresun'da "Otçu Göçü Şenliği" düzenlendi
        Giresun'da "Otçu Göçü Şenliği" düzenlendi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Cahit Erçevik getirildi
        Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Cahit Erçevik getirildi
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı
        Giresun'da baba oğul 20 yıldır birlikte ayakkabı tamir ediyor
        Giresun'da baba oğul 20 yıldır birlikte ayakkabı tamir ediyor