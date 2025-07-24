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        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:03
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        Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        G.K. idaresindeki 61 AV 437 plakalı kamyonet, Arslancık köyünde seyir halindeyken fındık bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki yolculardan Orhan Tomak (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücü ile K.Y, Y.A, İ.K, E.K, O.K, S.K, Y.C. ve O.K. yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tirebolu ve Görele'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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