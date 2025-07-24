Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
G.K. idaresindeki 61 AV 437 plakalı kamyonet, Arslancık köyünde seyir halindeyken fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki yolculardan Orhan Tomak (68) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ile K.Y, Y.A, İ.K, E.K, O.K, S.K, Y.C. ve O.K. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tirebolu ve Görele'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
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