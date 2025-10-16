Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'un Piraziz ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kumaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Piraziz ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kumaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kumaş için ilçede Eren Mahallesi'ndeki Eren Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Kumaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile vatandaşlar katıldı.

        Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Kumaş'ın naaşı merkeze bağlı Erikliman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Güce'de okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Güce'de okul servisi şoförlerine eğitim verildi
        Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Giresun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Giresun'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Giresun'da kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Giresun'da kamyonetin park halindeki tıra çaptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Giresun'da kamyonetin park halindeki tıra çaptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Espiye'de köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Espiye'de köy yollarında çalışmalar devam ediyor
        Espiye'de okul kantinleri denetlendi
        Espiye'de okul kantinleri denetlendi