Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kumaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kumaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Kumaş için ilçede Eren Mahallesi'ndeki Eren Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Kumaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile vatandaşlar katıldı.
Namaz kılınması ve düzenlenen askeri törenin ardından Kumaş'ın naaşı merkeze bağlı Erikliman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.