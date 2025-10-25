Giresun'da sonbahar renkleri hakim oldu
Giresun'un yüksek kesimlerinde güz renkleri hakim oldu.
Dereli ilçesinde sonbaharla birlikte ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı ve yeşilin tonlarına büründü.
Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı güzergahtaki renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Araçla seyahat edenler, görsel şölenin keyfini çıkarıyor.
