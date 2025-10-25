Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da sonbahar renkleri hakim oldu

        Giresun'un yüksek kesimlerinde güz renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da sonbahar renkleri hakim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un yüksek kesimlerinde güz renkleri hakim oldu.

        Dereli ilçesinde sonbaharla birlikte ormanlık alanlardaki ağaçlar sarı ve yeşilin tonlarına büründü.

        Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı güzergahtaki renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

        Araçla seyahat edenler, görsel şölenin keyfini çıkarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?

        Benzer Haberler

        Espiye'de Gazze için kermes düzenlendi
        Espiye'de Gazze için kermes düzenlendi
        Giresun'da üniversite öğrencileri tarihi konakta rölöve çalışması yaptı
        Giresun'da üniversite öğrencileri tarihi konakta rölöve çalışması yaptı
        Bulancak'ta ilçe tarihine yönelik konferans düzenlendi
        Bulancak'ta ilçe tarihine yönelik konferans düzenlendi
        Espiye'de üniversite öğrencileri fidan dikti
        Espiye'de üniversite öğrencileri fidan dikti
        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti
        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti
        Görele'de konserve mama kutularından kuşlara yuva yapıldı
        Görele'de konserve mama kutularından kuşlara yuva yapıldı