        Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

        Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret

        Espiye'de üniversite öğrencileri, şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın mezarını ziyaret etti.

        Giriş: 28.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:48
        Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
        Espiye'de üniversite öğrencileri, şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın mezarını ziyaret etti.

        Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Hakkari'de 1992'de şehit olan Tahmaz'ın Esentepe Mahallesi'ndeki mezarı başında bir araya geldi.

        Öğrenciler, şehit Hüseyin Tahmaz için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

