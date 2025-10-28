Espiye'de üniversite öğrencilerinden şehit mezarına ziyaret
Espiye'de üniversite öğrencileri, şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın mezarını ziyaret etti.
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Hakkari'de 1992'de şehit olan Tahmaz'ın Esentepe Mahallesi'ndeki mezarı başında bir araya geldi.
Öğrenciler, şehit Hüseyin Tahmaz için dua etti.
