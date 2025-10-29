Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Giresun'da hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:50 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:50
        Giresun'da hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Giresun'da hakkında 28 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cinayet ve hırsızlık suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U.'nun kentte olduğunu bilgisini aldı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

