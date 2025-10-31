Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Doğal güzellikleriyle ünlü Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim oldu

        Travertenleri, yaylaları ve sodalı sularıyla öne çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:31
        İlçenin önemli turizm merkezlerinden Kuzalan Tabiat Parkı'nın üst kısımlarındaki traverten ve subasar ormanlarının yer aldığı bölge, sarı ve yeşilin tonlarına büründü.

        Beyaz travertenlere ve yürüyüş yollarına ağaçlardan dökülen kızıl renkli yapraklar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında araçla seyahat edenler, doğadaki görsel şölenin keyfini çıkardı.

        Yavuzkemal beldesinin Süllü mevkisindeki renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

