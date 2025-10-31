Doğal güzellikleriyle ünlü Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim oldu
Travertenleri, yaylaları ve sodalı sularıyla öne çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu.
İlçenin önemli turizm merkezlerinden Kuzalan Tabiat Parkı'nın üst kısımlarındaki traverten ve subasar ormanlarının yer aldığı bölge, sarı ve yeşilin tonlarına büründü.
Beyaz travertenlere ve yürüyüş yollarına ağaçlardan dökülen kızıl renkli yapraklar, güzel görüntüler oluşturdu.
Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında araçla seyahat edenler, doğadaki görsel şölenin keyfini çıkardı.
Yavuzkemal beldesinin Süllü mevkisindeki renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
