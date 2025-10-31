Giresun'da inşaat iskelesinden düşen kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe işi için inşaat iskelesinde çalışan Sinan Türkmen (38), dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü.

