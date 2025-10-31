Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da inşaat iskelesinden düşen kişi öldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:17
        İlçenin Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe işi için inşaat iskelesinde çalışan Sinan Türkmen (38), dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Türkmen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

