        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Eynesil'de çiftçilere tarım kireci tedarik edildi

        Giresun'un Eynesil ilçesinde çiftçilere tarım kireci tedarik edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:41
        Eynesil'de çiftçilere tarım kireci tedarik edildi
        Giresun'un Eynesil ilçesinde çiftçilere tarım kireci tedarik edildi.

        İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu, gazetecilere, talep üzerine 90 çiftçiye belirli bir ücret karşılığında 27 bin 500 kilo tarım kireci teslim ettiklerini söyledi.

        Oda bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi Halit Hamza Çırak ise topraktaki pH değerini yükseltmek için 15 Kasım'dan itibaren tarım kireci kullanılması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

