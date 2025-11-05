Ticaret borsalarında sezonun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Ağustos ve eylül aylarında borsalarda 90 bin 617 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.
En fazla işlem, 19 bin 642 tonla Giresun'da yapıldı. Bu kenti 19 bin 374 tonla Sakarya, 16 bin 691 tonla da Düzce ve Bolu izledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.