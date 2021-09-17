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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şebinkarahisar Karadutu coğrafi işaret tescili aldı

İHA

Şebinkarahisar Karadutu coğrafi işaret tescili aldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DOKAP tarafından finanse edilen Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) çerçevesinde 2019 yılında çalışmaları başlatılan Şebinkarahisar’a özgü “Şebinkarahisar Karadutu” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Proje kapsamında daha önceki yıllarda da sırasıyla Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Görele Dondurması, Çavuşlu Ekmeği ve Alucra Oğlak Kebabı için coğrafi işaret alınmıştı.
Proje kapsamında daha önceki yıllarda da Giresun’da Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Görele Dondurması, Çavuşlu Ekmeği ve Alucra Oğlak Kebabı için de coğrafi işaret alındığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, “Şebinkarahisar Ziraat Odası adına tescili yapılan Şebinkarahisar Karadutu, İl Müdürlüğümüzce yürütülen yoğun çalışmalar ve ODÜ. Ziraat Fakültesi uzmanlarının teknik desteği sonucunda düzenlenen rapor Türk Patent ve Marka Kurumuna sunularak Şebinkarahisar Karadutu ile ilgili coğrafi işaret başvurusu yapılmış ve kurumun 15.09.2021 tarihli Resmi Bülteninde yayınlanarak tescil edilmiştir. Şebinkarahisar Karadutu, İlimizde tescil ettirilen 11. Coğrafi İşaretli ürün olmuştur. Şebinkarahisar Karadutu, Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi ile özdeşleşmiş Latince tür ismi Morus nigra L. olan üzümsü bir meyvedir. Şebinkarahisar Karadutu genellikle vejetatif yöntemler ile çoğaltılan ağaç popülasyonları şeklinde, genel özellikleri bakımından birbirine benzer birçok genotipten oluşur. Şebinkarahisar ilçesinin coğrafi konumu, karasal iklim özellikleri ve bölgenin ideal güneşlenme süresi karadut yetiştiriciliği açısından avantaj oluşturur. Yöre için yıllık ve aylık soğuklanma süreleri göz önünde bulundurulduğunda mayıs ayı itibariyle sıcaklıklar genellikle 0C’nin altına düşmez. Bu durum Şebinkarahisar Karadutunun yetiştiriciliğinde ilkbahar geç donlarından etkilenmemesine yardımcı olur. Coğrafi işaret tescilinin yapılması ile birlikte Şebinkarahisar Karadutu bu ilçemizin simgesi haline gelecek olup, değerine değer katacaktır. Ayrıca yine söz konusu projemiz kapsamında ilimize özgü Giresun Simidi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı ve Giresun Isırganı için coğrafi işaret almaya yönelik çalışmalar halen devam etmektedir” dedi.

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