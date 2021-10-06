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Giresun’un ulaşım yatırımları değerlendirildi

İHA

Giresun’un ulaşım yatırımları değerlendirildi

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Kadir Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Milletvekili Aydın, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; “Kovanlık Aydındere Yolu başta olmak üzere Şebinkarahisar Suşehri Yolu, Kurtbeli Yolu ve Çamoluk Arda Yolu’nu geniş kapsamlı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile görüştük. Bölgenin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini Sayın Bakanımıza bir kez daha hatırlattık. Sayın Bakanımızda Giresun deyince akla gelen ilk yollardan bir tanesinin Kovanlık Aydındere yolu olduğunu ve ihale hazırlıklarının yapılması hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gerekli talimatları verdiğini bizlere ifade etti. İnşallah en yakın zamanda KovanlıkAydındere Yolu ihale aşamasına gelecektir. Görüşmemizin ilimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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