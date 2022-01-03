Giresun'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ve Alucra ilçelerinde merkez ve köyler dahil tüm okullarda, 3 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Şebinkarahisar ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 3 Ocak Pazartesi günü bir gün izinli sayılacaklar, taşımalı eğitim kapsamı dışında ki öğrenciler ise eğitime devam edecekler" denildi.

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