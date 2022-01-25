Giresun’da 201 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Yoğun kar yağışı Giresun genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun merkezde 22, Alucra’da 16, Çamoluk’ta 24, Çanakçı’da 5, Dereli’de 19, Doğankent’te 4, Görele’de 5, Güce’de 3, Keşap’ta 17, Piraziz’de 6, Şebinkarahisar’da 49, Yağlıdere’de 21 olmak üzere toplam 12 ilçede kar nedeniyle ulaşıma kapanan 201 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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