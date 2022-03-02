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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’un afet risk haritası sel, heyelan ve deprem olarak belirlendi

İHA

Giresun’un afet risk haritası sel, heyelan ve deprem olarak belirlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesi ve 17 Mart 'Deprem Farkındalık' haftası olması nedeniyle Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Düzenlenen toplantıda Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cuvant, afet öncesi anı ve afet sonrası nasıl davranılması gerektiği ve hafta çerçevesinde yapacakları etkinlikler hakkında da bilgi verirken, hedeflerinin afet bilinci yüksek toplum oluşturmak olduğunu söyledi.
Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Murat Cuvant, Giresun’un deprem, heyelan, sel ve su baskını konusunda risk bölgesi olduğunu ifade ederek bu konuda önleyici tedbirler üzerinde çalışma yapıldığı bilgisini verdi.

Giresun’da afet ve riskli yapı kapsamında 327 yapı yıkıldı
Giresun’un afet risk haritasıyla ilgili bilgi veren AFAD Müdürü Cuvant, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bunun bir çalışması yapılmış durumdadır. Bu kapsamda ilimizde Alucra, Çamoluk Şebinkarahisar ilçelerimiz deprem, Şebinkarahisar ilçemiz heyelan diğer ilçelerimizde ve yerleşim birimlerimizde is sel ve su baskını riski altındadır. Bununla ilgili olarak tabiki bir takım önleyici çalışmalarımız bulunmaktadır. Özellikle 2020 yılı 22 Ağustos tarihinde ilimizde yaşanan sel afetinde 154 ev afet kapsamında, riskli yapı kentsel dönüşüm kapsamında ise, Dereli’de 132, Doğankent’te 15, Eymür köyünde 8, Çaldağ köyünde 18, olmak üzere 327 yapı yıkılmıştır. Yine afet kapsamında sel ve su baskınlarına maruz kalabilecek yapı tespitlerimizde devam etmektedir” dedi.

Giresun’da toplanma alanları sorunu yok
Giresun’da meydana gelebilecek bir deprem anında toplanma alanı sıkıntısının bulunmadığını da belirten Cuvant, “Her ne kadar Giresun deprem riski altında bulunmasa da böyle bir durumda herkese en yakın açık alanlar toplanma alanlarıdır. Ancak asıl mesele sığınma ve barınma alanlarıdır. Toplanma alanlarıyla barınma alanlarını bir birinden ayırt etmek gerekir. Bu konuda da imar mevzuatına göre her binanın barınma ve sığınma alanları mevcuttur buralar depo olarak başka bir şey olarak kullanılsa da afet alanında kullanılması gereken barınma alanlarıdır. Herkes toplanma alanlarını edevlet üzerinden konumlarına göre öğrenebilecekleri gibi AFAD uygulamasını kullanarak da öğrenebilirler” diye konuştu.

Giresun’da 54 bin 302 kişiye afet eğitimi verildi
2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini de hatırlatan AFAD il Müdürü Cuvant, “2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmiş ve tüm illerimizde afet eğitim seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda Giresun ilimiz genelinde de 357 bin 614 kişiye eğitim verilmiştir. 2022 yılı da Afet Tatbikat Yılı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda AFAD olarak tüm okullarda, üniversiteler ve yurtlarda, kamu kurumlarında, hastanelerde, organize sanayi bölgeleri ve alışveriş merkezleri gibi birçok mekânda ülke geneli toplamı olarak 54 bin 302 tatbikat planlanmıştır. Bu kapsamda Giresun ilimizde 17 Mart Deprem Haftası münasebeti ile, AFAD koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa tüm il genelinde bulunan tüm okullarda 4 Mart Cuma günü saat 11:30’da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' icra edilecektir" şeklinde konuştu.

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