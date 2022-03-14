Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 13 ilçedeki okullarda yarın için eğitimöğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında, valilik makamında toplanarak Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç Giresun genelindeki tüm okullarda eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi. İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçeleri hariç il genelinde 15 Mart 2022 Salı günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi

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