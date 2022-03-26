Halk Eğitim Merkezi’nden etnografya sergisi

Giresun’un Doğankent Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Geçmişin İzleri “ Yöremiz, etnografya sergisi açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 20212022 Eğitim Öğretim yılında Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde "Geçmişin İzleri" kültür varlıkları sergisinin ziyarete açıldığı belirtildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Geçmişte kullanılan yaşam alanındaki tüm kültür varlıklarının eski eşyaların gün yüzüne çıkarılarak, geçmişle günümüz teknolojisi kıyaslamanın yapılması, bu kültürel varlıkların yeni kuşaklara tanıtımı ve bu ürünlerin turizm alanında değerlendirmesi amaçlanmıştır. Günümüz dünyasında ilçemizde bir farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Sergide tarımdan ev eşyalarına kadar kullanılan onlarca eşya bulunmaktadır” denildi.

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