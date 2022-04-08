Yol çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Giresun’un Doğankent ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güdül Köyü’nde yapılan yol çalışması sırasında bir iş makinesi operatörü yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada iş makinesi operatörü Umut Özdemir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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