Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta üretimi yaygınlaştırılıyor

Giresun’un fındık tarımı yapılmayan Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde lavanta üretimi yaygınlaştırılıyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Şebinkarahisar ilçesinde 10 dekar, Çamoluk ilçesinde de 4 dekar alanda tesis edilen lavanta bahçelerinde çiçeklenmenin başlaması ile birlikte görsel bir şölen yaşanmaya başlandı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çiftçilerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmek, çiftçilerimizde farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla Çamoluk ve Şebinkarahisar İlçelerinde toplam 14 dekar alanda demonstrasyon amaçlı lavanta bahçeleri tesis edilmiştir. Yapılan yoğun saha çalışmaların meyvesini vermesi ile birlikte bölge çiftçilerimizden lavanta yetiştiriciliğine olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Lavanta tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılmakta, nektarı ve kokulu çiçekleriyle de arıcılığa katkısı bulunmaktadır. Bu amaçla bölgemizde ek gelir getirici yeni üretim modellerini geliştirmek amacıyla, lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin geliştirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan bitkinin mor renkli ve alımlı çiçekleri fotoğrafçılık açısından da çok güzel kareler sunmaktadır” denildi.

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