University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre Giresun Üniversitesi dünya sıralamasında 41 basamak birden yükseldi.

Amacı, yükseköğretim kurumlarının akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak olan URAP Araştırma Laboratuvarı, 2019 Dünya Üniversiteler Sıralamasını yayınlandı.

Yapılan 2019 yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında Giresun Üniversitesi, 2018 Dünya Üniversiteler sıralamasına göre 41 basamak birden yükselerek istikrarlı çıkışını sürdürmeye devam etti.

Konu hakkında bir açıklama yapan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, “Eğitimde anlık başarılar beklenilmez, özellikle akademik eğitimde başarı daha uzun soluklu bir süreçtir. Ulaştığımız düzeyi hem içeriden hem de dışarıdan izlemekteyiz. Özellikle, akademik başarı düzeyimizin Üniversitemizden bağımsız bazı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılıyor olmasını daha çok önemsiyoruz. Bu anlamda önemli değerlendirme kuruluşlarından birisi de URAP’tır. URAP her yıl değişik zamanlarda farklı analizleri içeren sıralamalar yayınlamaktadır. Bir kaç yıldan beri Dünya Üniversiteleri sıralaması yapılmaktadır. Son olarak URAP tarafından 2019 Dünya Üniversiteler sıralaması yayınlanmıştır. (http://www.urapcenter.org)

Yapılan 2019 Dünya Üniversiteler sıralamasında Giresun Üniversitesinin geçen yıla göre 41 basamak birden yükselmiş olması başarı grafiğinin yükselmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Bu başarıda emeği ve katkısı olan bütün akademik personelimizi kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.