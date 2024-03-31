Giresun Belediye başkan adayları kimlerdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye başkanı kimdir? Giresun Belediyesi hangi partide? Giresun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Giresun Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Giresun Belediyesini hangi parti kazandı ve Giresun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Giresun yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:56 facebook

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