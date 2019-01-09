Özel harekat polisleri operasyon yaptı

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Edinilen bilgilere göre, Siirt’in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı Cüneyt Güneş, 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan iki kez müebbet hapse mahkûm edildi.
İHA'nın haberine göre, Güneş’i cezasını çekmekte olduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret eden kardeşi açık görüş sırasında film senaryolarını aratmayacak bir yöntemle cezaevinden kaçırdı.
YER DEĞİŞTİRDİLER
Güneş’in kardeşi ağabeyini kaçırmak için yanında getirdiği arkadaşını ağabeyinin yerine koyarak beraberce cezaevinden çıktılar.
Firarın anlaşılmasıyla olay güvenlik güçlerine bildirildi. Polis ve Jandarma’nın yaptığı koordineli çalışma sonucu zanlıların 61 plakalı bir araç ile Giresun’dan ayrıldıkları tespit edildi. Yapılan plaka araştırmasında aracın kiralık olduğu tespit edildi. Ağabey ve kardeşinin ise araç ile Trabzon’a gelerek araç değişikliği yaptığı belirlendi. Yapılan teknik takip sonucu Of ilçesine gittikleri anlaşılan firari ağabey ve kardeşi burada M.H.B isimli şansın dağ evinde gizlendiklerini öğrenildi.
POLİS OPERASYONUYLU YAKALANDILAR
Ağabey-kardeşi yakalamak için Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ın kurduğu özel ekip harekete geçerek Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile şahısların gizlendiği eve operasyon yapıldı.
Operasyonda firari Cüneyt Güneş ile beraber 4 kişi evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari Güneş cezaevine gönderilirken diğer 4 kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
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