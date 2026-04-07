Giresun’da otomobil dereye uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Giresun'Un Yağlıdere ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada aracın 19 yaşındaki sürücüsü Gökmen Özdemir hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 07.04.2026 - 16:34
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Yağlıdere ilçesine bağlı Tuğlacık köyünde Gökmen Özdemir (19) yönetimindeki hafif ticari araç, Tuğlacık köyünden Üçtepe beldesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kazanın ardından yapılan arama çalışmalarında sürücü Gökmen Özdemir, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıld
