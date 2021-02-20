Giresunspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Ankaraspor'u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol; 17. dakikada Caner Hüseyin Bağ'dan geldi.
Ligde 50 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.
Karadeniz temsilcisi Ankaraspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Başkent temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 11 maçını kazanmayı bildi. Giresun ekibi, ligde oynadığı son 15 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi...
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