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Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor, ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı

Giresunspor: 1 - Ankaraspor: 0 | MAÇ SONUCU

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Ankaraspor'u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol; 17. dakikada Caner Hüseyin Bağ'dan geldi.

Ligde 50 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi Ankaraspor karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, Başkent temsilcisi önünde elde ettiği galibiyet ile son 11 maçını kazanmayı bildi. Giresun ekibi, ligde oynadığı son 15 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi...

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