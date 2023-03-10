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Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Bitexen Giresunspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı

Giresunspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Fatih Karagümrük, 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

Bitexen Giresunspor'un gollerini penaltıdan Riad Bajic ve Borja Sainz kaydetti. VavaCars Fatih Karagümrük'ün golleri ise Levent Mercan ve Fabio Borini'den geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, bu karşılaşma ile birlikte Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıkmış oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2. golünü kaydeden Fabio Borini ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti ve takım arkadaşı Mbaye Diagne'yi yakaladı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

19´uncu dakikada Giresunspor atağında sol kanatta Mejia´nın ceza alanına ortasında Biraschi koluyla topun yönünü değiştirince, hakem penaltıya hükmetti.

20'nci dakikada VAR incelemesinden sonra penaltı atışını kullanan Bajic, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, takımını öne geçirdi: 1-0.

39´uncu dakikada Savicevic sahip olduğu topu orta alandan defans arkasına gönderdi. Sol kanatta topu önüne alan Bajic, ceza alanına girmeden sağ tarafa paralel pas çıkardı. Hızla ceza alanına giren Sainz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44´üncü dakikada Fatih Karagümrük atağında, ceza alanı yayı üzerinde Borini´ye yapılan müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Levent Mercan, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

56´ncı dakikada Diagne´nin ceza sahası içine gönderdiği topa sahip olmak isteyen Ozdoev, Arias´ın müdahalesiyle yerde kaldı.

58'inci dakikada VAR incelemesinin ardından atışı kullanan Borini, topu kalecinin uzanamayacağı noktadan ağlara gönderdi: 2-2.

66´ncı dakikada kazanılan serbest atışta topun başına yine Levent Mercan geçti. Levent´in sol ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta bu kez Ferhat topa sahip oldu.

86´ncı dakikada Borini´nin ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalmasıyla kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diagne´nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

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