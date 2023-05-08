DAKİKA 68: GOLDE OFSAYT VAR MI?

Deniz Çoban: Peşinen şu fikrimi söylemek istiyorum, bu pozisyonda VAR odasında yapılan hatanın, bu sezona damga vuran 3-4 hatadan biri olduğunu düşünüyorum. Ben o fikirdeyim. Bu sene başına kadar ofsaytla ilgili şöyle bir yorum vardı; Savunma oyuncusunun topa yaptığı hamle, bilinçli ise bu bilinçli hamlenin neticesinde topa teması kaliteli de olsa, kalitesiz de olsa bu bilerek oynamaydı ve ofsayttan söz edilemezdi. Fakat benim gözümde burada farklı bir şey var. Bu sene başında bu kural revize edildi, yeni bir yorum getirildi. Bu kuralda denildi ki, savunma oyuncusunun topa doğru yapmış olduğu hamle, bir atağı savuşturmak için yapılıyorsa, full body kontrolü yoksa, vücuduna tam hakim değilse, topa da tam hakim değilse, bunlar bilerek oynama olarak kabul edilmeyecek dediler. Vurulduğu anda iki oyuncunun ofsayt olma ihtimali var. Yardımcıya yakın olan ofsayt diye biliyoruz ama o da çizgiye muhtaç. Ama diğer iki oyuncu 9 ve 7 numaralı oyuncular için "ofsayt değil" deme şansımız yok. Top vurulduğu anda, 9 ve 7 numaralı oyuncular ofsaytta olabilir. Hatta yardımcının önündeki oyuncu da çizgiye muhtaç. O da belki ofsayt çıkabilir. Szalai'nin çok üzerinde, kontrolü pek mümkün olmayacak şekilde geliyor top. Yardımcı hakemin önünden koşan oyuncu, 7 numaralı oyuncu topa doğru hareketleniyor. Szalai de bu topu savuşturmak istiyor. Kaliteli olmayan bir vuruş yapıyor. Buna yeni değişen kurala göre, bilerek oynama dememiz mümkün değil. O top, ofsayt olma ihtimali olan 7 numaralı oyuncuya gidiyor. 7 numaralı oyuncunun asistiyle de Giresunspor golü kazanıyor. Burada VAR'a düşen bu bir bilerek oynama değil, bu bir sekme yorumu yapıp buraya bir çizgi çizmeliydi. Eğer asisti yapan, 7 numaralı oyuncu ofsayt çıkarsa, bu golün hakeme izletilip iptali gerekirdi. Ancak VAR, bu pozisyona çizgi çizmedi. Şu anda, dünya sınırlarında bulunan hiçbir kimse, Giresunsporlu oyuncu şeklen ofsayt mı, değil mi bilmiyor. Ama bunu bilmeye hakkımız var. Fenerbahçeli oyuncu, değişen kurala göre, topa bilerek oynamıyor. Bununla ilgili dökümanlar da var. Eğer burada 7 numaralı oyuncu, şeklen ofsayttaysa, devamında oyuna dahil olduğu için bu ofsayttır. Golün iptali gerekiyor. Szalai, açık bir şekilde topla bilerek oynamamıştır. Bir atağı savuşturmaya çalışmıştır. Ne bedeninin ne topun kontrolü var. Buraya bir çizgi çizilmeli ve bunu bilmeliydik. Bu, bu sene video odasında yapılan ilk 3, ilk 5'e girer. Belki de sezonun kader kararı olmuştur. 7 numaralı oyuncu, ofsayt çizgisi çizilse ve ofsayttaysa bu gol ofsayt ama bunu bilmiyoruz.