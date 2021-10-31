Türkiye’de 2008 yılından bu yana her yıl kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), bu sene Global Entrepreneurship Network’ün (GEN) Türkiye ayağı olarak faaliyetlerini gösteren GEN Türkiye ile Habitat Derneği’nin genel koordinasyonunda düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında “tam zamanı” sloganıyla kutlanacak GGH 2021 kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce girişimcilik etkinliği gerçekleştirilecek. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmenin hedeflendiği GGH, STK’lar, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör ve devlet kurumlarının dahil olduğu, ekosistemde faaliyet gösteren 300’den fazla paydaş kurumu bir araya getirecek. GGH paydaşlarının Türkiye genelinde düzenledikleri etkinlikler ile bu alandaki farkındalığın artırılması amaçlanırken, söz konusu haftanın ABD merkezli Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütüleceği kaydedildi.

'TÜRKİYE’Yİ ÜST SIRALARA TAŞIMANIN TAM ZAMANI'

GGH 2021’e ilişkin değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, “Günümüzde ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmak için bir ülkenin en büyük silahı girişimciliktir. Girişimcilik sektörünü geliştirmenin ve başarılarımızı çarpan etkisiyle büyütmenin yolu ise yaşayan bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Global Girişimcilik Haftası, bu bilincinin yaygınlaştırılmasında çok önemli bir nokta. Bunun için bugün, tam da şu anda harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

Aydın, yapılan araştırmalarda Türkiye Girişimcilik Ekosistemi'nin dünyada 5 basamak yükselerek 44'üncü sırada bulunduğunu belirterek, "Bu konuda gidecek çok yolumuz var. Türkiye’yi girişimcilik alanında dünyanın üst sıralarına taşımak üzere çalışmanın tam zamanı.İstihdam sağlayan ve yatırım alan bir ekosistem hedefliyoruz" diye konuştu.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, "Türkiye’de 2008’den beri her Kasım ayında 178 ülkeyle aynı anda kutlanan GGH, STK ve üniversitelerden oluşan 20 kurumun desteğiyle düzenleniyor. Pandemi dönemi yarattığı olumsuzluklara rağmen girişimcilik ekosistemi için birçok fırsat da ortaya çıkardı. Bu sebeple bu sene tüm girişimcilik ekosistemine fikrini hayata geçirmenin, iz bırakmanın, sınırları aşmanın, yatırım almanın ve girişimciliği yeniden kodlamanın tam zamanı diyoruz" ifadesini kullandı. Hazır, GEN'in faaliyette olduğu ülkeler arasında ilk kez Türkiye'nin ekosistemi bir araya getirdiğinin altını çizdi.

'AMACIMIZ GİRİŞİMCİLİK FARKINDALIĞINI ARTIRMAK'

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Onur ise, 2021 yılının Türkiye girişimcilik ekosistemi için bir milat olduğuna değinerek, "Bir yandan startup’lara rekor yatırımlar yapılırken, diğer yandan başarılı exit’lere ve peş peşe çıkan unicorn’lara şahitlik ediyoruz. Bu nedenle bu yılki GGH 2021 kapsamında sloganımızı “tam zamanı” olarak belirledik. Bu süreçte tüm paydaşlarımızın düzenleyeceği etkinliklerle girişimcilik farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Tüm amacımız girişimciliğin giderek güçlenmesi ve tüm Türkiye’de kaldıraç etkisi yaratması" şeklinde konuştu.

Düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arzu Girişken de, "GEN Türkiye bünyesinde eğitim, ekosistem, kapsayıcılık ve politika kategorilerine odaklanıyoruz. GGH süresince paydaşlarımızdan bu alanları özünde barındıran hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak atölyeler, film gösterimi ve sohbetler, panel ve konferanslar, çalıştaylar, ‘speed mentor ve/veya yatırımcı buluşmaları, ‘speed’ networking çalışmaları” yapmalarını bekliyoruz" dedi. Girişken, Etkinliğin 2019 yılında 16 bin kişiye ve 2020'de 34 bin kişiye ulaştığını belirterek, bu sene 40 bin kişiye erişmek istediklerini kaydetti.