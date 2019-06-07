2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Konya'da A Milli Takım'ın konuğu olacak olan Fransa'da yıldız oyuncu Olivier Giroud, maçın Konya´da küçük bir statta oynanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: "Maçı önceden oynamanın bir anlamı yok. Rakibimizi, oyun taktiğini, futbolcularını etüt edecek vaktimiz oldu. Konsantre olmamız lazım, her zamanki maçımızı yapacağız. Tek fark çok coşkulu bir seyirci kitlesi olacak. Türkiye'deki coşkulu maç ortamları beni her zaman çok etkiledi."

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