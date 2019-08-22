Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerindeki sahne malzemeleri satılıyor

Film severler gişe rekorları kıran Hollywood filmlerinin büyük önem taşıyan sahne malzemelerini açık artırma ile satın alabilecekler.

Gladyatör filminde Russell Crowe tarafından giyilen Romalı generalin zırhından Cinnet'te Jack Nicholson'ın kapıyı parçaladığı baltaya kadar daha birçok malzeme, Amerika'da Prop Store adlı bir film koleksiyon şirketi tarafından bu sonbaharda açık artırmaya çıkarılacak.

1977 yılında gösterime giren Yıldız Savaşları Bölüm 4: Yeni Bir Umut filmindeki Stormtrooper karakterinin kaskı, film gösteriminden sonra en çok satılan üründür ve ürünün fiyat yelpazesi 120 bin ve 180 bin Euro arasında değişiyor.

1989 yılında Tim Burton'ın yönetmenliğini yaptığı Batman filminde Michael Keaton tarafından giyilen tamamlanmış Batman kostümünün sonbaharda yapılacak açık artırmada 80 bin Euro'ya satılması bekleniyor.

Diğer 900 farklı ürün 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Londra'daki ODEON BFI IMAX'te satılacak.

Farklı bütçelere yönelik birçok ürünün olduğu açık artırmada Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmindeki Willy Wonka Altın Bilet 300 Euro'ya en ucuz olan ürünlerden bir tanesi.

Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları filminde Harrison Ford tarafından giyilen fötr şapka geçen sene 393 bin 600 Euro'ya satıldı.

Açık artırma için için fiyat teklifleri internet üzerinden, telefondan veya yüz yüze yapılabilir.