Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen'den yeni bebeğiyle ev hayatından kesitler

        Gisele Bündchen'den yeni bebeğiyle ev hayatından kesitler

        Ünlü model Gisele Bündchen, yeni bir bebek ve yeni bir evlilik sığdırdığı 2025'e veda ederken ev hayatından kesitler sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bebeğiyle ev hayatından kesitler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2025'in özeti niteliğinde paylaşım yaparken, ev hayatından kesitler sundu. Bündchen, yeni bir eş ve yeni bir bebek kazandığı yılı gözler önüne serdi.

        45 yaşındaki Gisele Bündchen, kendisinin üçüncü, eşi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamilelik yolculuğunu ve bebeğiyle evde hallerini paylaştı. Bündchen, bebeğinin yüzünü net olarak göstermemeyi tercih etti.

        Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'den olan oğlu Benjamin (16) ve kızı Vivian'ın (13) yeni doğan erkek kardeşleriyle etkileşimlerine dair de ipuçları verdi.

        REKLAM

        Gisele Bündchen, yeni yıl mesajında; "2025 yılı sona ererken kalbim dolu. Bu yıl derin dersler ve önemli bir gelişim getirdi. Yeniden anne olmak her şeyi yeniden şekillendirdi; zamanımı, önceliklerimi, kalbimi" ifadesini kullandı.

        Gisele Bündchen; "Beni kelimelerle tam olarak ifade edilemeyecek şekillerde değiştiren bu kutsal anlar için minnettarım. Teşekkürler, 2025. Bu yeni yıla minnet, sevgi ve gelecek için güvenle giriyorum" diye ekledi.

        Şubat ayında ilk çocukları dünyaya gelen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin 3 Aralık'ta Florida'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

        REKLAM

        Çiftin yolları ilk kez 2021'de Bündchen’in oğlu Benjamin’e Jiu-Jitsu eğitimi aldırmak istemesiyle kesişti. Başlangıçta sadece çocuklarının eğitmeni olan Valente, kısa süre sonra ünlü modelin de hocası oldu.

        Tom Brady ile olan 13 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Gisele Bündchen'in Valente ile olan profesyonel ilişkisi, zamanla derin bir arkadaşlığa ve ardından romantik bir bağa dönüştü. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da Kosta Rika ve Florida’da birlikte geçirdikleri vakitler bu birlikteliğin sinyallerini vermişti.

        Gisele Bündchen ve eski eşi Tom Brady
        Gisele Bündchen ve eski eşi Tom Brady

        3 Aralık'ta Florida’da gerçekleşen düğün töreni, Gisele Bündchen’in son yıllarda benimsediği sade ve doğa dostu yaşam tarzına uygun olarak organize edildi. Sadece en yakın aile üyelerinin ve dostların katıldığı bu mahrem törende çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızına şantaj yapan kişiyi lise bahçesinde tabancayla rehin aldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.'nin (17) babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan U.C.A.'yı (18), okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı. (DHA)

        #Gisele Bündchen
        #Joaquim Valente
        #bebek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!