Gisele Bündchen'den yeni bebeğiyle ev hayatından kesitler
Ünlü model Gisele Bündchen, yeni bir bebek ve yeni bir evlilik sığdırdığı 2025'e veda ederken ev hayatından kesitler sundu
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2025'in özeti niteliğinde paylaşım yaparken, ev hayatından kesitler sundu. Bündchen, yeni bir eş ve yeni bir bebek kazandığı yılı gözler önüne serdi.
45 yaşındaki Gisele Bündchen, kendisinin üçüncü, eşi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamilelik yolculuğunu ve bebeğiyle evde hallerini paylaştı. Bündchen, bebeğinin yüzünü net olarak göstermemeyi tercih etti.
Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'den olan oğlu Benjamin (16) ve kızı Vivian'ın (13) yeni doğan erkek kardeşleriyle etkileşimlerine dair de ipuçları verdi.
Gisele Bündchen, yeni yıl mesajında; "2025 yılı sona ererken kalbim dolu. Bu yıl derin dersler ve önemli bir gelişim getirdi. Yeniden anne olmak her şeyi yeniden şekillendirdi; zamanımı, önceliklerimi, kalbimi" ifadesini kullandı.
Gisele Bündchen; "Beni kelimelerle tam olarak ifade edilemeyecek şekillerde değiştiren bu kutsal anlar için minnettarım. Teşekkürler, 2025. Bu yeni yıla minnet, sevgi ve gelecek için güvenle giriyorum" diye ekledi.
Şubat ayında ilk çocukları dünyaya gelen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin 3 Aralık'ta Florida'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.
Çiftin yolları ilk kez 2021'de Bündchen’in oğlu Benjamin’e Jiu-Jitsu eğitimi aldırmak istemesiyle kesişti. Başlangıçta sadece çocuklarının eğitmeni olan Valente, kısa süre sonra ünlü modelin de hocası oldu.
Tom Brady ile olan 13 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Gisele Bündchen'in Valente ile olan profesyonel ilişkisi, zamanla derin bir arkadaşlığa ve ardından romantik bir bağa dönüştü. Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da Kosta Rika ve Florida’da birlikte geçirdikleri vakitler bu birlikteliğin sinyallerini vermişti.Gisele Bündchen ve eski eşi Tom Brady
3 Aralık'ta Florida’da gerçekleşen düğün töreni, Gisele Bündchen’in son yıllarda benimsediği sade ve doğa dostu yaşam tarzına uygun olarak organize edildi. Sadece en yakın aile üyelerinin ve dostların katıldığı bu mahrem törende çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı.