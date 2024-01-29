Gisele Bündchen'in anne acısı
Emekli manken Gisele Bündchen'in annesi Vania Nonnenmacher, 75 yaşında hayata veda etti. Nonnenmacher, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu
Brezilyalı emekli manken Gisele Bündchen, anne acısıyla sarsıldı. Bündchen'in bir süredir kanserle mücadele eden annesi Vania Nonnenmacher, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Vania Nonnenmacher'ın kanserle mücadelesinin ardından pazar günü hastanede öldüğünü bildirildi.
Vania Nonnenmacher, tedavi için Brezilya'nın Porto Alegre kentindeki Moinhos de Vento Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
ALTI ÇOCUK ANNESİYDİ
Vania Nonnenmacher altı kız çocuğu annesiydi; Rafaela, Graziela, Gabriela ve Raquel ile Gisele ve ikiz kız kardeşi Patricia.
KARİYERİNİ ANNESİNE BORÇLU
Sekiz yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan Gisele Bündchen, modellik kariyerini aslında bir bakıma annesi Vania Nonnenmacher'a borçlu.
Gisele Bündchen, başlangıçta profesyonel bir voleybol oyuncusu olmak istiyordu, ancak 1993'te annesi onu ve kız kardeşleri Patricia ve Gabriela'yı duruş öğretmek ve biraz güven kazanmaları için bir modellik kursuna kaydettirdi.
Kurs bittikten sonra kızlar, Gisele Bündchen'in ünlü bir modellik ajansı tarafından bir alışveriş merkezinde keşfedildiği Rio de Janeiro'ya bir gezi ile ödüllendirildi. Ve ardından Bündchen, kariyer basamaklarını tek tek çıktı.
43 yaşındaki Gisele Bündchen, geçtiğimiz haftalarda yakında çıkacak olan yemek kitabının tanıtımını yaparken ebeveynlerinden bahsetmişti. Harper's Bazaar'a konuşan Bündchen, annesi ve babasının sağlık sorunlarına tanık olduktan sonra diyetini elden geçirdiğini açıklamıştı; "Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz. Sağlığınız yoksa onu geri satın almanız mümkün değil."