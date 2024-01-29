Vania Nonnenmacher altı kız çocuğu annesiydi; Rafaela, Graziela, Gabriela ve Raquel ile Gisele ve ikiz kız kardeşi Patricia.

Gisele Bündchen, başlangıçta profesyonel bir voleybol oyuncusu olmak istiyordu, ancak 1993'te annesi onu ve kız kardeşleri Patricia ve Gabriela'yı duruş öğretmek ve biraz güven kazanmaları için bir modellik kursuna kaydettirdi.

Sekiz yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan Gisele Bündchen, modellik kariyerini aslında bir bakıma annesi Vania Nonnenmacher'a borçlu.

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Kurs bittikten sonra kızlar, Gisele Bündchen'in ünlü bir modellik ajansı tarafından bir alışveriş merkezinde keşfedildiği Rio de Janeiro'ya bir gezi ile ödüllendirildi. Ve ardından Bündchen, kariyer basamaklarını tek tek çıktı.

43 yaşındaki Gisele Bündchen, geçtiğimiz haftalarda yakında çıkacak olan yemek kitabının tanıtımını yaparken ebeveynlerinden bahsetmişti. Harper's Bazaar'a konuşan Bündchen, annesi ve babasının sağlık sorunlarına tanık olduktan sonra diyetini elden geçirdiğini açıklamıştı; "Dünyadaki tüm paraya sahip olabilirsiniz. Sağlığınız yoksa onu geri satın almanız mümkün değil."