Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Gitgide Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Gitgide Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin yazım ilkelerini belirleyerek dilimizin doğru ve etkin kullanımını destekler. "Gitgide" kelimesi, dilimizde zamanla gelişen değişim veya artışı ifade eden bir zarf olarak sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Yazımı bazen kafa karıştırıcı olabilen bu kelime, cümlelerde bir durumun zaman içindeki değişimini vurgulamak için kullanılır. Bu metinde, "gitgide" kelimesinin TDK tarafından önerilen doğru yazım şekli ve bu yazımın iletişimdeki önemi üzerinde duracağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gitgide nasıl yazılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Gitgide" terimi, Türkçede zaman içindeki kademeli değişimi veya artışı belirten bir zarf olarak yer alır. Günlük ve yazılı anlatımda sıklıkla bu kelimeye rastlarız. Bu tür zaman zarflarının doğru yazımı, anlatımın açıklığı ve anlam bütünlüğü açısından kritik bir rol oynar. "Gitgide" kelimesinin yazım biçimi, dilin inceliklerini ve doğru kullanımını yansıtma açısından önemlidir. Bu yazıda, "gitgide" kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini ve bu yazımın Türkçedeki yerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

        "Gitgide" İfadesinin Yazımı

        TDK'nın belirlemiş olduğu kurallara göre "gitgide" ifadesi bitişik yazılır. Bu ifade, zaman içindeki sürekli veya kademeli bir değişimi ifade eder ve Türkçede sıkça kullanılır. "Gitgide" kelimesinin bitişik yazılması, dilin yazım kurallarına ve ifade biçimlerine uygun bir uygulamadır. Yazı dili içinde bu kelimenin ayrı yazılması, anlamın netliğini ve dilin zarafetini bozar. Bu nedenle, "gitgide" kelimesinin bitişik yazılması gerekliliği, Türkçe'nin doğru kullanımını gösterir.

        Örnekler:

        • Hava gitgide soğuyor.
        • Gitgide daha iyiye gidiyoruz.
        • Teknoloji gitgide ilerliyor.

        "Gitgide" ve "Git Gide" Karışıklığı

        "Git gide" şeklinde ayrı yazılan ifade, TDK'nın yazım kurallarına göre yanlıştır. "Gitgide" kelimesi, zaman içindeki sürekli bir artışı veya değişimi ifade eden tek bir kelime olarak kabul edilir ve bu nedenle bitişik yazılır. Bu iki yazım biçimi arasındaki fark, cümledeki ifadenin anlamını ve akıcılığını etkileyebilir. "Gitgide" ve "git gide" arasındaki ayrım, dilimizin anlatım açıklığı ve zarafeti açısından önem taşır.

        Örnekler:

        • Çocuklar gitgide büyüyor.
        • Gitgide daha fazla insan bu konuda farkındalık kazanıyor.
        • Durum gitgide karmaşıklaşıyor.

        Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Doğru Kullanım

        Türkçede "gitgide" kelimesinin yanlış yazımı, özellikle yazışmalarda ve günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması, cümlenin akıcılığını ve anlam doğruluğunu bozar. "Gitgide" kelimesinin bitişik yazılması, bu zarfın doğru kullanımını yansıtır ve Türkçe'nin ifade zenginliğini korur. Bu doğru kullanım, hem yazılı metinlerde hem de günlük dilde iletişimdeki netliği ve zarafeti korur.

        Örnekler:

        Yanlış: Git gide daha çok seviyorum.

        Doğru: Gitgide daha çok seviyorum.

        Yanlış: Durum git gide kötüleşiyor.

        Doğru: Durum gitgide kötüleşiyor.

        Gitgide Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Sonuç itibarıyla, TDK kurallarına göre "gitgide" kelimesi bitişik yazılmalıdır. Bu kelime, Türkçede zaman içindeki sürekli değişimi veya artışı belirten zarflar arasında yer alır. "Gitgide" kelimesinin doğru kullanımı, dilimizin akıcılığını ve anlam zenginliğini yansıtır ve bu nedenle önemlidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8. dakikada gol sesi
        8. dakikada gol sesi
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti