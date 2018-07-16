Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe’de Giuliano Victor De Paula, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak kampı değerlendiren Giuliano, “Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genellikle günde çift idman yapıyoruz ve idmanlar çok yoğun geçiyor. Sezona; mental, fiziksel, teknik, taktik olarak iyi bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Dünya Kupası’nda milli takımına çağrılmadığı için üzgün olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da olabiliyor. Milli takıma çağrılmadığım için çok üzüldüm ama geçen sene kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak destekledim. Dünya Kupası’nı kazanmayı çok istiyorduk ama maalesef kazanamadık. Bundan ders çıkarmamız gerek. Bu da beni bir sporcu olarak daha olgun ve ders çıkaran bir durum getirdi" şeklinde konuştu.



“BENİM HEDEFİM HER ZAMAN DAHA İYİSİNİ BAŞARMAK"



Yeni sezonla ilgili görüşlerini ifade eden Giuliano, “Yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Benim hedefim her zaman bir öncekinden daha iyisini başarmaktır. Bunun için konsantreyim ve çok iyi çalışıyorum. Yeni bir hocamız var, yeni bir sistem var, yeni bir felsefe var. Önemli olan kolektif olarak bu sisteme adapte olmak. Kolektif olarak bu sisteme adapte olduktan sonra benim de performansım muhakkak iyi olacaktır. Burada sadece numaralardan bahsetmiyorum, genel olarak performansımın daha da üzerine çıkmak istiyorum” ifadelerine değindi.



“HERHANGİ BİR KULÜPLE İLETİŞİM HALİNDE OLMADIM"



Kendisiyle ilgili çıkan haberlere cevap veren deneyimli orta saha, “Sosyal medyada takip ettim bu haberleri. Brezilya’dan ve Almanya’dan teklifler olduğuna dair Herhangi bir kulüp iletişim halinde olmadım, menajerim de aynı şekilde herhangi bir kulüple iletişim halinde olmadı. Bu haberler sadece medyada yer aldı. Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen sene çok güzel bir yıl geçirdim, bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.



“TARAFTAR 12. OYUNCUMUZ"

Taraftarlara çağrıda bulunan Giuliano, “Taraftarlarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizi destekliyorlar ve cesaretlendiriyorlar. Onlarla daha yakın olunca başarılı olma ihtimalimiz artıyor. Bizi desteklesinler, bizi teşvik etsinler. Başarılara ancak birlikte ulaşabiliriz” dedi.



Son olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Brezilyalı oyuncu, “Geçen sene buradaki kamp döneminde yoktum. Bu sene çok güzel gidiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çalıştığımız saha çok iyi, şartlarımız ve hava çok iyi. Burada iyi çalışmak için her türlü şarta sahibiz” diyerek sözlerini tamamladı.