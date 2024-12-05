Giveback Gala 7'nci kez kapılarını açtı

Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın yedincisini İstanbul'da gerçekleştirdi. Galanın bu yılki konuşmacısı, sanat dünyasındaki yaratıcı ve inovatif girişimleriyle dünyaca ünlü isim Refik Anadol oldu.

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuşma yaptılar.

Etkinlik kapsamında Can Dörtkardeşler Genç Girişimci Ödülleri de sahiplerini buldu. Wastespresso Kurucusu Cavid Bayramlı ödülünü Ödeal CEO Fevzi Güngör'den alırken, Varsapp Kurucusu Zeynep Eliçin ise ödülünü Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro'dan aldı.

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, "Bundan tam on yıl önce, girişimcilik kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırma hayaliyle bu yolculuğa çıktık. O dönemde girişimcilik kelimesi bile pek yaygın değilken bugün burada, bu kavramın gençlerimiz arasında bir umut ve ilham kaynağı haline geldiğini görmek, o hayalin gerçek olduğunu bize gösteriyor. Bu yolculuğun başından bu yana bizi farklı kılan, odağımızın hep gençler olmasıydı. On yıl önce ilk fellowlarımızla çıktığımız bu yolda, bu sene tam 154 bin aday başvurusu arasından seçilen gençlerimizle ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.