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Yerli giyilebilir teknoloji girişimi Thread In Motion, 500 milyar TL değerleme üzerinden yatırım aldı. Esor Investments ve TTGV1 Fund'tan yatırım alan şirket, 2017 yılında Kadir Demircioğlu ve Rahim Öner tarafından kuruldu.

Verilen bilgiye göre, girişim, geliştirdiği giyilebilir teknoloji ürünleriyle otomotiv, perakende, lojistik, e-ticaret gibi sektörlere özel operasyonel verimliliği artıran çözümler sunuyor.

Thread In Motion'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu, zamandan tasarruf sağlamanın yanında operasyonel verimlilik ve üretkenlik de sağlayan giyilebilir teknolojiler alanındaki küresel harcamanın önümüzdeki yıllarda rekor seviyelere ulaşacağını kaydetti.

Demircioğlu, "Son aldığımız yatırımla yeni teknolojiler geliştirerek, giyilebilir teknolojiler konusunda yerel pazardaki varlığımızı kuvvetlendirip global pazardaki marka bilinirliğimizi artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca geliştirdiğimiz yazılım platformumuz sayesinde veri analizi sağlayarak lojistik alanında da tüm süreçleri optimize edeceğiz" dedi.