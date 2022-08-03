GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİNİN GELECEKTEKİ YERİ NEDİR?

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında akıllı saatler, vücut sensörleri, akıllı gözlük, elektronik giyim eşyası, mücevher ve kişisel video kayıt cihazları yer alır. Bu ürünler koruyucu giysi, konum takibi, yaşam takibi, sağlık hizmetleri, giyilebilir web, spor performansı, sağlık ve etkinlik izleme gibi amaçlarla kullanılır. Tasarlanan cihazların giderek kompakt bir yapıya bürünmesi ve maliyetlerinin düşmesi gelecekte iş dünyasının belirli süreçlerini değiştirebilir.

Çalışanların nerede oldukları, hangi yöne seyahat ettikleri ve hızlarını belirlemek amacıyla giyilebilir teknolojiden yararlanılabilir. GPS ile otomatik veri toplama yapılarak mobil çalışma koşulları yaratılabilir. Bu yöntem ile işverenler personelin bulundukları yerdeki gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilir ve çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını izleyebilir. Şu andaki süreçte giyilebilir teknoloji ürünleri; kalp hızı, terleme, sıcaklık değişiklikleri, kas aktiviteleri ve vücut yağ kompozisyonunu ölçebiliyor.

İlerleyen zamanlarda vücut ile etkileşimde bulunan sensör sayıları artırılarak vücuttaki her bir değişikliği ölçecek hale gelebilir. Giyilebilir teknoloji ürünleri ile vücutta önemli değişiklikler yaratan kan şekeri, böbrekten geçen mineral ve besinlerle alınan vitamin miktarı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabiliriz.