Karayel çifti, bebeklerinin ismini açıkladı

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Dedektif Reptır' adlı sinema filmi için hazırlıkları tamamladı.

Emre Karayel, heyecanını; "Bu teknikle kuklalarla çekilen filmin dünyada bir ilk olduğunu söylüyorlar. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti" sözleriyle paylaştı.

Projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiğini belirten Emre Karayel; "Utandırmayacağımıza eminim, çok keyifli bir iş çıktı ortaya" dedi. Filmin 2026 Mart'ta gösterime girmesi planlanıyor.

Gizem Karayel ise süreci şu sözlerle özetledi; "Çok gurur verici bir süreç yaşadık. Hayalini kurduğumuz bir işi kalabalık bir ekiple tamamladık. İnşallah yolumuz açık, güzel olur."

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Film için 16 metrekarelik bir alanda adeta bir kukla kent kuruldu. 50'ye yakın kuklayla çekilen filmde müzikler ise Barış Aryay imzası taşıyor.

Emre Karayel; "Filmin felsefesi şu; 'Gülmeyi kaybetmemek lâzım.' Hep birlikte ihtiyacımız olan şeyi arıyoruz. Çocuklara birlikte gülelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuklacılık kariyerinin 25 yıl öncesine dayandığını belirten Emre Karayel; "Susam Sokağı' ile başlamıştım. Buradaki bazı arkadaşları da ben eğittim" dedi.