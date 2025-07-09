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        Haberler Magazin Karayel çifti, bebeklerinin ismini açıkladı - Magazin haberleri

        Karayel çifti, bebeklerinin ismini açıkladı

        Gizem Kareyel ile Emre Karayel, oğullarına verecekleri ismi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:17
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        Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Dedektif Reptır' adlı sinema filmi için hazırlıkları tamamladı.

        Emre Karayel, heyecanını; "Bu teknikle kuklalarla çekilen filmin dünyada bir ilk olduğunu söylüyorlar. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti" sözleriyle paylaştı.

        Projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiğini belirten Emre Karayel; "Utandırmayacağımıza eminim, çok keyifli bir iş çıktı ortaya" dedi. Filmin 2026 Mart'ta gösterime girmesi planlanıyor.

        Gizem Karayel ise süreci şu sözlerle özetledi; "Çok gurur verici bir süreç yaşadık. Hayalini kurduğumuz bir işi kalabalık bir ekiple tamamladık. İnşallah yolumuz açık, güzel olur."

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        Film için 16 metrekarelik bir alanda adeta bir kukla kent kuruldu. 50'ye yakın kuklayla çekilen filmde müzikler ise Barış Aryay imzası taşıyor.

        Emre Karayel; "Filmin felsefesi şu; 'Gülmeyi kaybetmemek lâzım.' Hep birlikte ihtiyacımız olan şeyi arıyoruz. Çocuklara birlikte gülelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kuklacılık kariyerinin 25 yıl öncesine dayandığını belirten Emre Karayel; "Susam Sokağı' ile başlamıştım. Buradaki bazı arkadaşları da ben eğittim" dedi.

        "GİZEM KAŞEMİ VERMİYOR"

        Eşiyle aynı sette çalışmanın avantaj ve zorluklarına değinen Gizem Karayel; "Emre ile çalışmak çok keyifli ama bazen de zor. Herkesle olduğu gibi... Birbirimizin işine karışmadan süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum" dedi. Emre Karayel ise esprili bir dille, "Paramı vermiyor. Bizim de bir kaşemiz var, ayıptır " diyerek espri yaptı.

        "KUKLACILIK BABADAN OĞULA GEÇER"

        Karayel çifti, projeyle kurdukları bağı şu sözlerle anlattı; "Bu projeye başladığımızda Can’a hamileydik. Can gerçekten bu filmle birlikte büyüdü. Kuklaları evde de var, büyük bir aidiyet hissediyor. Kuklacılık böyledir, babadan oğula geçer. Can’ın bu alanda yeteneği olduğunu da gözlemliyoruz."

        İKİNCİ BEBEKLERİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

        İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karayel ise "Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz" dedi.

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        #Emre Karayel
        #Gizem Karayel
        #ikinci çocuk
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