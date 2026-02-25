Canlı
        Gizem Güven: Yoğun bakımı atlattık

        Gizem Güven: Yoğun bakımı atlattık

        Oyuncu Gizem Güven, üçüncü kalp ameliyatını geçiren babası Mustafa Güven'in yoğun bakımı atlattığını ve taburcu olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 20:50 Güncelleme:
        "Yoğun bakımı atlattık"

        'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Gizem Güven, babası Mustafa Güven'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Güven, başarılı geçen operasyonun ardından babasının taburcu olduğunu duyurdu.

        Güven, ilk paylaşımında babasının kronik ritim bozukluğu nedeniyle üçüncü kez kalp ameliyatına alındığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: Buralarda yokum çünkü babam, uzun süredir devam eden ritim bozukluğu nedeniyle yeniden kalp ameliyatına alındı. Daha önce iki operasyon geçirmişti, ancak tekrar müdahale edilmesi gerekti. Şu an yoğun bakımda, yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Henüz onu göremedim, ama her geçen saat daha iyiye gideceğine ve bu süreci atlatacağına inanıyorum. Güzel haberlerle dönmek dileğiyle.

        Son olarak Güven, babasının durumunun iyiye gittiğini belirtti. Oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi: Ve güzel haberle buradayım. Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik. İyi ki varsınız. Umarım bundan sonrası sağlıkla, huzurla ve çok daha güzel günlerle dolu olur.

