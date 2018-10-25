Hakan Hatipoğlu-Gizem Hatipoğlu çiftinin, bir günlük kızları Lila adına Instagram hesabı açıp bebeklerinin ağzından paylaşımlar yapmaları tartışma konusu olmuştu. Hakan Hatipoğlu, kızı Lila'ya açtığı hesapla ilgili eleştirilmesine 2.Sayfa programında cevap verdi.
Programa telefonla bağlanan Hatipoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"BENİM YAPTIĞIM ÇOK NORMAL"
"Şimdi doktorun yanından çıktık. Ona telefonla yayına bağlanacağımı söyledim. Bana 'şu hesap olayı için mi ? Buraya gelen herkes bunu yapıyor' dedi. Aslında bakarsınız benim yaptığım çok normal. Ben sadece kendi Instagram hesabımda etiketledim Lila'nın hesabını.
Bu kadar fazla takipçisi olmasında benim bir suçum yok. Ben ileride 'kızım bak sen böyleydin' demek için açtım bu hesabı. Bu hesabı çocuğuma bir arşiv olması için açtım. Her anne baba yapıyor bunu"
"ÇOCUĞUMU TELEVİZYONLARDAN UZAK TUTACAĞIM"
"Lila'nın hesabı için, 'ticaret için kullanılacak' denildi, böyle bir durum yok. Lila'nın hikayeleri 1 milyon izleniyor. Bu hesabın sevgi için açıldığını görenler de var para amaçlı açıldığını görenler de.
Ben hep anne ve babalara 'üç beş kuru para için çocuğunuzu reklamlarda oynatıp psikolojisini bozmayın' diyorum. İleride bize de gelen reklam teklifleri olabilir ama ben çocuğumu televizyonlardan uzak tutmak istiyorum. Şuan için 1 milyon TL teklif gelse bile 'hayır' derim"
"BİZ DE BİRÇOK BEDEL ÖDEDİK"
"İnsanlar bizim için 'bir kutu açtılar buralara kadar geldiler' diyorlar. Biz bu işe bir emek verdik. Biz de bir çok bedel ödedik. Yıpranıyorsunuz ister istemez rahat hareket edememek ve ailenizle az görüşmekte bir bedel ödemektir.
Lila'nın kırkının çıkmasını bekliyoruz, öyle yüzünü göstereceğiz. Ben hala şoktayım. 70 milyon takipçisi var hesapta ve hikayelerini de 1 milyon kişi izliyor"
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