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"Dördüncü maçtan sonra 5-6 kişi serum yedi"

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank'ın liberosu Gizem Örge, fizik ve mental olarak çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi

Gizem Örge

Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup ettikleri final serisinin en iyi liberosu seçilen Gizem Örge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final serisi hakkında şöyle konuştu:

"Eczacıbaşı çok güçlü bir takım. Böyle olmasını bekliyorduk. Birinci maça çıkarken Giovanni, önümüzde çok uzun bir yol var demişti ve haklıydı. Onları da kutluyorum. Güzel bir seri oldu. Aslında iki takım da yorgundu, voleybol adına çok kaliteli bir seri olduğunu söyleyemem. Geçen sene voleybol açısından daha kaliteliydi. Bunu iki günde bir maç yapmanın yorgunluğu ve stersine bağlıyorum Dördüncü maçtan sonra 5-6 kişi serum yedi, hastalandı. Kübra çok hastaydı. Salona bile gelemeyecek kadar kötülerdi. İki günde bir maç yapmak, hem vücut hem de psikolojik direnci düşürüyor. O yüzden de voleybol olarak biraz seyir zevki düşük bir maç izletmiş olabiliriz ama sonunda kupayı aldığımız için mutluyuz."

"ÇOK ZORLU BİR SEZONDU"

Bu sezon aralarına birçok genç oyuncunun katıldığının altını çizen Gizem, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zorlu bir sezondu. VakıfBank olarak gençleşmeye ve yenilenmeye gittik. Genç arkadaşların takıma adapte olmaları, sisteme alışmaları bunların hepsi bir süreçti. Bizim de tecrübeli oyuncular olarak elimizi daha fazla taşın altını sokmamız gereken bir seneydi. O yüzden gerçekten psikolojik olarak çok yorucu bir sezondu. Bu sezon beklenmedik mağlubiyetler de aldık. Yarı finalde, çeyrek finalde... bazılarını toparlayabildik ama Şampiyonlar Ligi yarı finalini altın sette talihsiz bir şekilde kaybettik. Psikolojik olarak çok zorlu bir sezondu ama hiç pes etmedik. Her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardık. Bunu da Türkiye Ligi şampiyonluğuna da yansıttığımızı düşünüyorum."

VakıfBank'ın başarılı sporcusu geçtiğimiz sezon voleybol kariyerine son veren Gözde Kırdar'ın yokluğunu da hissettiklerini belirterek, "Onun yeri VakıfBank için de bizim için de bambaşkaydı ama yeni kaptanımız Melis'i gerçekten tebrik ediyorum. Hiç kolay değil, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Onda çok fazla sorumluluk vardı. Çok genç oyuncu vardı, Gözde Abla'ya 'O kadar iyi bir senede bıraktın ki Allah seni korudu.' deyip duruyordum. Çünkü gerçekten sabır isteyen bir süreçti, sevgi ile de yaklaşman lazım. Takımı bir arada tutmak zordu." değerlendirmesinde bulundu.

Gizem Örge, takımda çok sayıda genç oyuncu olmasına rağmen başarıların geleceğine emin olduklarını vurgulayarak, "VakıfBank olarak her kulvarda hedefimiz şampiyonluk. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Acaba mı dediğimiz anlar olmadı mı tabii ki oldu ama bizim hedefimiz oynadığımız kulvardaki kupa ve o kupayı almak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz." sözlerine yer verdi.

HEDEF 3 KUPA 

Ting Zhu, Kelsey Robinson ve Lonneke Sloetjes'in takımdan ayrılacak olmasına rağmen gelecek yıl da hedeflerini dünya, Avrupa ve Türkiye ligi şampiyonluklarına ulaşmak olduğunu açıklayan Gizem, şunları kaydetti:

"Her seneye kupa hedefiyle başlıyoruz ama yıllardır beraber oynadığımız bütün yabancı oyuncularımız gidiyor. Bizim için de bir ilk olacak. VakıfBank'a geldiğimden beri bir iki kişi değişiyor ve takımın kemiği hep aynı kalıyordu. O yüzden bu sene Lony, Zhu, Kelsey gidiyor, o yüzden bilmiyorum nasıl bir ortam olacak ama bir şekilde biz aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte aynı takım ruhunu oluşturabileceğimize inanıyorum. Luny ile 4 senedir beraberiz, şu anda konuştuğumuz başarıların çoğunu onunla birlikte yaşadık. Beraber ağladık, beraber güldük, tabii ki duygusal olarak etkileniyoruz ve onları çok özleyeceğiz."

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