Gizem Tuncer: Bir ayda 10 kilo verdim

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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, 'Tabu' adlı projesini yayınladı. 'Tabu'nun aranjesi Çolakoğlu imzası taşırken, klip yönetmenliğini ise Murat Joker yaptı.

Yeni projesiyle görsel ve sanatsal olarak kendi içindeki tüm tabularını da yıktığını anlatan Gizem, "Öyle ki 'Tabu'yu dinleyen ve klibi izleyen herkes şarkının da içinde yer alan 'Hoppala' ifadesini bundan sonra bendeki sıra dışı değişim için kullanacak" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Özdemir'in makyajı, Görkem Öden'in kombinleri ve Sedat Temur'un saç tasarımlarıyla bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıkan Tunce'in bu çalışmasındaki fotoğraflarını da yine Murat Joker çekti.



'Tabu'nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu belirtti.

Tuncer, konuyla ilgili, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5'er yumurta yiyip, Orçun Mehmet Çevik ile bolca spor yaparak bir ayda 10 kilo verdim" diye konuştu.