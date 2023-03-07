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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satışa çıkarılan 'gizemli ev'e talip çıkmadı

Mersin'de bulunan ve yıllarca tartışılan 'gizemli ev' geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı. Ancak 6 milyon 750 bin TL'ye satışa çıkan eve ciddi bir teklif yapılamadığı öğrenildi

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DHA
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 gecekondulu bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazının yapıldığı, 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılan 'gizemli ev'e herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığı öğrenildi. 
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    DHA'nın haberine göre Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    Kazının başlayıp, bitmesine rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği ve 'gizemli ev' adını verdiği müstakil ev için alım-satım sitesinde satış ilanı verildi.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    27 Şubat tarihli 'Tarsus meşhur gizemli kırmızı ev 209 metrekare' başlıklı ilanda, ev için 6 milyon 750 bin lira istendiği görüldü.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    İlan detayında ayrıca "Ciddi olanlar arayabilir, pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla. Zaman olarak deprem, müşteri portföyü olarak da depremzedelerle alakası yoktur, taliplisine satılıktır" ifadesi dikkat çekti.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

    Evi alım-satım sitesinde ilana koyan Tunahan Tiryaki, bugüne kadar herhangi bir alıcı tarafından ciddi teklif yapılmadığını kaydetti.
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı
  • Gizemi kaçırttı! Yıllarca konuşulan eve talip çıkmadı

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