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Kanada'da gizemli hastalık 5 kişinin ölümüne yol açtı

Kanada'da görülen gizemli bir beyin hastalığının düzinelerce insanı etkilediği belirtildi. Doktorlar onlarca insanı etkileyen gizemli hastalığın nedenini bilmediğini açıkladı. Doktorlar, nadir ve ölümcül bir beyin hastalığı olan deli dana hastalığına (Creutzfeldt-Jakob hastalığı) benzer belirtiler gösteren gizemli hastalığa karşı dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. Gizemli hastalık, etkilediği hastalarda davranış değişiklikleri, gizemli ağrılar, bilişsel gerileme, salya akıntısı ve derilerini tarayan böcekler gibi görsel halüsinasyonlar gördüğünü belirtti

Gizemli hastalık 5 kişiyi öldürdü! Dişleri takırdatıyor, halüsinasyon gördürüyor - Haberler
Gizemli hastalık 5 kişiyi öldürdü!
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HABERTURK.COM

Kanada'nın New Brunswick eyaletinde görülen gizemli bir beyin hastalığının düzinelerce insanı etkilediği belirtildi. Doktorlar onlarca insanı etkileyen gizemli hastalığın nedenini bilmiyor.

İngiliz Indipendent gazetesinde yer alan habere göre, gizemli hastalık 5 kişinin ölümüne yol açtı. Hastalığın dişlerin takırdamasına ve halüsinasyonlara neden olduğu belirtildi. Kanadalı halk sağlığı yetkililerine göre, 2015'ten bu yana en az 43 kişi hastalığa yakalandı ve 5 kişiyi öldürdü. Hastalık belirtileri halüsinasyon, kas küçülmesi, spazm ve diş takırdaması olarak açıklandı.

"SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Gizemli hastalığın araştırılmasına liderlik eden Nörolog Dr. Alier Marrero, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Buna neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Dr. Marrero, "Şu anda bu sendroma sahip daha fazla hastamız var" diye konuştu.

Sağlık yetkilileri, bir yıldan fazla bir süredir 43 vakayı izliyor; ancak habere göre, halk bu durumu nisan ayının başlarında, Radyo Kanada ve CBC'nin New Brunswick'teki halk sağlığı departmanından sızdırılan bir notu yayınladığında öğrendi.

DELİ DANA HASTALIĞIYLA BENZER BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Bu çerçevede yerel doktorlar, nadir ve ölümcül bir beyin hastalığı olan deli dana hastalığına (Creutzfeldt-Jakob hastalığı) benzer belirtileri olan ancak gerçekte bu hastalığa sahip olmayan hastalara dikkat edilmesi hususunda uyarıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Farklı ulusal gruplar ve uzmanlarla işbirliği yapıyoruz; ancak şu anda net bir neden tespit edilmedi."

Gizemli hastalık şimdiye kadar yalnızca Kanada, New Brunswick'te özellikle Acadian Yarımadası ve Moncton bölgelerinde bildirildi.

"HER YAŞTAN İNSANI ETKİLİYOR"

Araştırmacılar, hastalığın her yaştan insanı etkilediğini ve rahatsız edici bir dizi semptom içerdiğini keşfetti. Etkilenen hastalar, davranış değişiklikleri, gizemli ağrılar, bilişsel gerileme, salya akıntısı ve derilerini tarayan böcekler gibi görsel halüsinasyonlar gördüğünü açıkladı.

Hastalığın genetiğe bağlı görünmediğini söyleyen Nörolog Dr. Alier Marrero, "Su, yiyecek veya hava gibi çevresel bir şeyden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

"ÇOK ÇOK ENDİŞELİYİZ"

New Brunswick Bertrand Belediye Başkanı Yvon Godin, CBC'ye yaptığı açıklamada, “Bu konuda çok çok endişeliyiz. Bölge sakinleri endişeli. 'Geyik eti mi?' 'Bulaşıcı mı?' diye soruyorlar. Bu hastalığa neyin sebep olduğunu olabildiğince çabuk bilmemiz gerekiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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