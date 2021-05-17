Gizli Kod oyuncuları kimler? Gizli Kod filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Michael Apted'ın yaptığı, Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Colette, John Malkovich, Michael Douglas gibi usta oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı “Gizli Kod” Pazartesi akşamı TV'de ilk kez Show TV’de

GİZLİ KOD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris'teki bir operasyonun ardından, CIA sorgulama memuru Alice Racine (Noomi Rapace),Londra'daki bir toplum merkezinde gizli göreve başlar. Bölge, radikal İslamcılıkla bilinen bir yerdir ve Alice'in keşfettiği bilgiler, başta MI5 İstihbarat Şefi Emily Knowles olmak üzere tüm güvenlik hizmetlerine aktarılır. Racine, edindiği bilgiler doğrultusunda Londra'da çok büyük bir saldırının gerçekleşeceğini anlar ve bu büyük saldırıyı önlemek için bir MI5 ajanı olan Alcott (Orlando Bloom) ile takım kurmak zorunda kalır. Fakat işler ters gidince, kendini birden önlemeye çalıştığı saldırıya dahil olmuş bulur. Herkes kendisinin peşine düşmüşken, o kimseye güvenmemeli ve hayatta kalmak için sonuna kadar savaşmalıdır.