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        Haberler Yaşam Gizli objeyi gördünüz mü? Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün!

        Resimlerdeki gizli objeleri bularak dikkatinizi ölçün

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        Giriş: 22.07.2023 - 13:44
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        Papağanların arasındaki kelebeği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Bu Dalmaçyalılar arasında beyaz bir köpek var. Hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Aynı olan iki şemsiyeyi bulabilir misiniz? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu partide bir hırsız var ama nerede? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu bebeklerden bir tanesinin gözleri yok? Bulamadıysanız cevap sonraki sayfada.

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        Sarı peynirlerin arasında bir de sarı renkte bir zar var. Cevap sonraki sayfada.

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        Bebeğin emziği yok, bulabildiniz mi? Cevap sonraki sayfada.

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        Rakunların arasındaki pandayı gördünüz mü? Cevap sonraki sayfada.

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        Kaynak: BrightSide

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