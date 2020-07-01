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Mercedes-Benz’in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, yenilenen ikinci jenerasyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu.

163 beygirlik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni GLA 200'ün, 412 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı açıklandı.

Aracın ikinci neslinde, 1.611 milimetrelik yüksekliği ile önceki nesline oranla 10 cm daha fazlasını sunduğu belirtildi. Yeni GLA’da oturma pozisyonunun da yükseltildiği kaydedilirken, aracın uzunluğunun önceki nesle göre 1.5 cm kadar kısalmasına rağmen, arka koltuk diz mesafesinin artırıldığı bilgisi verildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni GLA’nın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz" dedi.