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HaberlerOtomobil
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GLA'nın ikinci nesli Türkiye'de satışa sunuldu

Mercedes'in kompakt sınıf ailesinin altıncı modeli olarak satışa sunulan yeni GLA, 'GLA 200' motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın başlangıç fiyatının 412 bin 500 TL’den başladığı bildirildi. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz. GLA satışlarımızın en az üçte birinin daha önce Mercedes-Benz markasını deneyimlememiş kişilerden olmasını hedefliyoruz" dedi

Mercedes yeni GLA
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz’in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, yenilenen ikinci jenerasyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu.

163 beygirlik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni GLA 200'ün, 412 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı açıklandı.

Aracın ikinci neslinde, 1.611 milimetrelik yüksekliği ile önceki nesline oranla 10 cm daha fazlasını sunduğu belirtildi. Yeni GLA’da oturma pozisyonunun da yükseltildiği kaydedilirken, aracın uzunluğunun önceki nesle göre 1.5 cm kadar kısalmasına rağmen, arka koltuk diz mesafesinin artırıldığı bilgisi verildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni GLA’nın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz" dedi.

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