70. Emmy Ödülleri, Los Angeles'daki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende verilen ödüller kadar sahnede yaşanan ilginç anlar da ilgi gördü. Emmy'nin kuşkusuz en dikkat çekici anı ise sahnede edilen evlenme teklifiydi...

Oscar Ödülleri'nin yöneten Gleen Weiss, 2 hafta önce kaybettiği annesinin yüzüğüyle sevgilisi Jan Svendsen'e evlenme teklifi etti.

Emmy gecesinde En İyi Varyete Özel Programı Yönetmeni ödülünü alan Weiss "Bu ödülü kız arkadaşıma adamak istemiyorum. Çünkü onun karım olmasını istiyorum" dedi.

EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ünlü yönetmen "Bu, yüzüğü babam, anneme 67 yıl önce takmıştı" cümlesiyle sözlerini sürdürdü. Daha sonra annesinin kendisine, "Güneş ışığının solmasına izin verme" dediğini hatırlatarak, "Jan, sen benim hayatımın güneş ışığısın" sözleriyle evlenme teklifinde bulundu.

Jan Svendsen alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak teklifi kabul etti.