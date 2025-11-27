Habertürk
        Global Influencerlar Türkiye'yi 1.3 milyar kişiye tanıttı

        Global Influencerlar Türkiye’yi 1.3 milyar kişiye tanıttı

        Geçtiğimiz haftalarda uluslararası 100 Influencer, Türkiye'yi ziyaret etti. Paylaşımları, 1.3 milyar kişi tarafından görüntülenirken 16.4 milyon Euro değerinde global etki oluşturuldu

        Giriş: 27.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:23
        1.3 milyar kişilik Türkiye tanıtımı
        TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde 'Greetings From Türkiye With Turkish Airlines' ağırlama projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, dijital platformlarda toplamda 250 milyonun üzerinde takipçiye sahip yaklaşık 100 influencer Türkiye’de misafir edildi.

        Bu kapsamlı kampanya, bugüne kadar düzenlenen en çok platformlu influencer çalışması olarak konumlandırıldı. Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ve Google Maps üzerinde paylaşılan binlerce içerik sayesinde proje toplamda 1.3 milyar görüntülenmeye ulaşarak güçlü bir global tanıtım etkisi yarattı.

        TÜRKİYE'NİN LEZZET VE SEYAHAT MİRASI DÜNYA SAHNESİNDE

        Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerden gelen önde gelen içerik üreticileri projede yer aldı. ABD’nin en etkili “foodie” hesaplarının da aralarında bulunduğu bu grup, her biri 15 milyon takipçiye kadar ulaşan kitlelere sahip isimlerden oluştu.

        Projede davetliler; gastronomi ile seyahat alanlarında global trendleri şekillendiren profiller olarak yer aldı. Influencerların kategorilerine göre özelleştirilen deneyim noktaları, her destinasyonun kültürel, doğal ve gastronomik değerlerinin güçlü bir şekilde vurgulanmasını sağladı.

        Proje, bugüne kadar düzenlenen en çok platformlu influencer kampanyası olarak konumlandırıldı.

        KAMPANYA KAPSAMINDAKİ PAYLAŞIMLAR

        3.968... Instagram Story

        470... Instagram Postu

        138... TikTok Videosu

        7... YouTube Videosu

        İçerikler Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest ve Google Maps üzerinden geniş bir kitleye ulaştı ve toplamda 1.3 milyar görüntülenmeye erişildi. Üretilen içeriklerin, %14’ü; YouTube, TikTok ve Instagram’da kalıcı içerikler olarak yayımlandı. Böylece kampanyanın görünürlüğü sürdürülebilir hâle getirildi. Kampanya ayrıca 16.4 milyon Euro kazanılmış medya değerine (EMV) ulaşarak uluslararası ölçekte yüksek etki yarattı.

