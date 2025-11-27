Global Influencerlar Türkiye’yi 1.3 milyar kişiye tanıttı

TÜRKİYE'NİN LEZZET VE SEYAHAT MİRASI DÜNYA SAHNESİNDE

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerden gelen önde gelen içerik üreticileri projede yer aldı. ABD’nin en etkili “foodie” hesaplarının da aralarında bulunduğu bu grup, her biri 15 milyon takipçiye kadar ulaşan kitlelere sahip isimlerden oluştu.

Projede davetliler; gastronomi ile seyahat alanlarında global trendleri şekillendiren profiller olarak yer aldı. Influencerların kategorilerine göre özelleştirilen deneyim noktaları, her destinasyonun kültürel, doğal ve gastronomik değerlerinin güçlü bir şekilde vurgulanmasını sağladı.