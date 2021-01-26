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Glutamin faydaları ve zararları nelerdir? Glutamin kullanmak zararlı mı?

Düzenli spor yapanlar ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin epey aşina olduğu glutamin, kas sisteminin büyük bir çoğunluğunu oluşturan aminoasitlerden biridir. Yüksek kondisyon gerektiren ağır spor antrenmanları hücredeki glutamin depolarının azalmasına neden olur. Sporla uğraşan insanların dışarıdan glutamin takviyesi almasının başlıca sebebi de budur. Her amino asit gibi glutaminin de vücutta belli görevleri bulunur. Vücuda güç ve dayanıklılık sağlayan Glutamin faydaları ve zararları nelerdir? Glutamin kullanmak zararlı mı?

Glutamin faydaları ve zararları nelerdir? Glutamin kullanmak zararlı mı?

Glutamin kaslarda bulunan en yaygın aminoasittir. Kasın yüzde 61’e yakını Glutaminden oluşur. Glutamin içerisinde yüzde 19 nitrojen bulundurur ve kas hücrelerine nitrojen aktarımındaki ana kaynak olarak görev alır. Yoğun egzersizler sırasında, vücut içerisindeki Glutamin depolarının büyük bölümü harcanır. Bu durum güç, dayanıklılık ve iyileşme oranında kayba yol açar. Glutamin seviyelerinin geri eski haline dönmesi ise 6 güne kadar bir süre geçer. Ayrıca Glutamin protein sentezinde de anahtar rol oynar. Çalışmalar vücuda L-Glutamine temininin kaslardaki yorulmayı en aza indirdiğini ve protein metabolizmasını arttırdığını göstermiştir.

Glutamin Faydaları Nelerdir?

• Glutamin protein sentezi ile alakalıdır. Dışarıdan glutamin katkısı almak, vücuttaki diğer hücrelere glutamin sağlanması sürecinde kaslarınızın katabolize olmasını (tükenmesini) engeller.
• Glutamin hücre hacminin genişletilmesini ve susuzluğunun giderilmesini sağlar. İyileşme süreçlerini hızlandırır.
• Dışarıdan glutamin katkısı yoğun antrenmanlar sırasında azalan glutamin seviyelerinin tekrardan yerine gelmesini sağlar.
• Araştırmalar glutaminin büyüme hormonu seviyelerini arttırabileceğini göstermiştir. Bir çalışma 2 gramlık l-glutamin takviyesinin büyüme hormonlarını yüzde 400 oranında arttırdığını ortaya koymuştur.

• Glutamin bağışıklık sisteminizi destekleyici etki yapar. Vücut geliştiren kişiler için, yoğun çalışma süreçleri glutamin depolarını boşalttığı için bu oldukça büyük önem taşır. (Glutamin bağışıklık sisteminiz için en öncelikli enerji kaynağıdır)
• Glutamin bağırsaklarınız için bir numaralı besin kaynağıdır. Sızıntısı olan bağırsak sendromunu, bağırsakların yapısal bütünlüğünü koruyarak tamir etme kapasitesi vardır.
• Glutamin ayrıca ülseri de tedavi edebilir! Çalışmalar günde 1,6 gram glutaminin 4 haftalık bir süreçte yüzde 92 seviyede ülseri tedavi ettiğini göstermektedir.

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