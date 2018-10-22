Karbonhidrat ve yağ tüketmekten kaçınan kişiler, çoğunlukla protein ile beslenmeye çalışıyorlar. Protein son yıllarda herkesin konuştuğu bir besin türü oldu. Ancak yapılan araştırmalara göre insanların yüzde 90’ı ne kadar proteine ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz beslenme uzmanları May Simpkin ve Rick Hay yeterli protein alınmadığında ortaya çıkan 7 belirtiyi açıkladı.
ŞİDDETLİ TATLI-TUZLU İSTEĞİ
Protein, şekerin kan dolaşımına salınımını yavaşlatır ve böylece kan şekeri dengede kalır. Karbonhidratlı beslenme sık sık açlık hissi yaşatır.
SARKAN KASLAR
Vücut enerji için kasları parçalar. Kaslar yakıt olarak kullanılacağı için fazla egzersiz, sarkmaya neden olur.
DÖKÜLEN SAÇLAR
Saçın parlaklığının azalması ya da saç dökülmeleri, zayıf ya da kırılgan tırnaklar, tırnak çatlamaları ve kuru ciltler protein eksikliğinin bir göstergesidir.
ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Yeterli protein olmadan bağışıklık hücreleri, mikroplarla mücadele edebilecek kadar hızlı çoğalamaz ve savaşamaz.
BİLİNÇ BULANIKLIĞI
Konsantrasyon güçlüğü, öğle yemeğinde tercih edilen yemeklerden kaynaklanabilir. Protein eksikliği; depresif ruh hali, konsantrasyon eksikliği ve bulanık bir zihne sebep olur.
UYKU BOZUKLUĞU
Yetersiz proteinle devreye giren hormon üretimi uykunun dengesini bozar. Serotonin ön maddesi triptofan, uykuya yardımcı olan önemli bir amino asittir ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur. Hindi göğsü, fındık, peynir, mercimek, fasülye ve yumurtanın içinde bolca triptofan bulunur.
STRES
Stres hormonlarının salınması kas ve doku parçalanmasını artırabilir ve bu aşırı egzersiz kaynaklı ağrılara veya duygusal strese neden olur.
NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Protein tüketimi, vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 g olmalı. Günlük yeterli miktarda protein alımı, bir kadın için ortalama 46 gramken erkekler için 56 gram olduğu belirtiliyor.
ET YENMELİ
Yağsız et, balık, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünlerinin yanı sıra bitki bazlı kaynaklardan elde edilen kaliteli proteinler vücudun düzgün çalışması için gerekli olan temel amino asitleri sağlıyor. Hayvansal proteinler, tüm bu temel amino asitleri içerdikleri için ‘tam’ proteinlerdir. Et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri ile kinoa ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar tüketerek bu aminoasitler alınabilir.
VEJETERYANLAR İÇİN...
Vejeteryanlar kepekli tahıllar, yumurta ve süt ürünleriyle yemeklerini zenginleştirebilirler. Tahıllar, tüm temel aminoasitleri yeterli miktarda içermiyor. Fındık, fıstık gibi yiyeceklerle karıştırabileceklerini de ekliyor.
VEGANLAR İÇİN...
Soya fasulyesi, tahıl veya baklagilleri karıştırarak çeşitli kaynaklardan protein sağlanabilir. Bunlara ek olarak, kahverengi pirinç ve kinoa gibi kepekler ve nohut, soya fasulyesi ve mercimek gibi baklagiller tüketilebilir.
HER ÖĞÜNDE PROTEİN TÜKETİLMELİ
Araştırmalar, protein tüketiminin gün içine eşit miktarda dağıldığında kas yapısına çok daha faydalı olduğunu gösteriyor. Sindirimin bir parçası olarak parçalanması ve işlenmesi karbonhidratlardan daha uzun sürdüğü için, açlık hissini azaltıyor, metobolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda egzersizden hemen sonra (1 saat içinde) protein alımı fiziksel performansı dengelemede önemli rol oynuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.